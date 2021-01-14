В Самаре при обрушении стены дома погиб один человек

В Самаре при обрушении стены в коммерческом помещении на первом этаже жилого дома погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Советском районе города в пятиэтажном здании на ул. Авроры, 181. Причиной гибели человека стало обрушение внутренней кирпичной кладки наружной стены на площади 3 кв. м. Еще один человек пострадал. По данным МЧС, угрозы обрушения несущих стен нет.

СК РФ по Самарской области сообщил, что начата доследственная проверка по факту гибели человека.

Андрей Сазонов