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В Самаре при обрушении стены дома погиб один человек

В Самаре при обрушении стены в коммерческом помещении на первом этаже жилого дома погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Советском районе города в пятиэтажном здании на ул. Авроры, 181. Причиной гибели человека стало обрушение внутренней кирпичной кладки наружной стены на площади 3 кв. м. Еще один человек пострадал. По данным МЧС, угрозы обрушения несущих стен нет.

СК РФ по Самарской области сообщил, что начата доследственная проверка по факту гибели человека.

Андрей Сазонов


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