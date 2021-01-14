Американские спецслужбы помогли приговору

Как стало известно “Ъ”, Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима Никиту Семенова по обвинению в участии в террористическом сообществе. Изначально следствие ФСБ считало, что он вместе со своим знакомым Георгием Чернышевым готовил теракты в Казанском соборе и ТРК «Галерея» во время прошлых новогодних праздников. Тогда задержание двух молодых людей получило широкий резонанс, поскольку информация о готовящихся преступлениях была получена от американских спецслужб. Однако в итоговом обвинении статьи о подготовке к теракту уже не было.

23-летнего Никиту Семенова и 24-летнего Георгия Чернышева задержали вечером 27 декабря 2019 года. Большое внимание к двум задержанным молодым людям привлекло сообщение пресс-службы Кремля о том, что президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию о подготовке теракта. В тот же день со ссылкой на ФСБ России сообщалось о возбуждении уголовного дела по ст. 30 и ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), а также по ст. 205.1 (участие в деятельности террористической организации), но уже к моменту избрания меры пресечения Дзержинским райсудом Санкт-Петербурга первая статья в деле не упоминалась.

Следствие ФСБ считало, что Никита Семенов и Георгий Чернышев общались с приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) через мессенджеры. Так, одному из них они сообщили о желании участвовать в деятельности организации, в подтверждение чего записали видео с клятвами.

После этого, по версии следствия, Чернышев и Семенов начали подбирать место для совершения терактов, остановившись на двух объектах в центре города — ТРК «Галерея» и Казанском кафедральном соборе.

Обвиняемые сфотографировали здания и отправили изображения в террористическую организацию.

Почти сразу после сообщений о задержании молодых людей в ФСБ сообщили, что они начали давать признательные показания. Позднее адвокаты Никиты Семенова рассказывали “Ъ”, что он не признавался ни в своем участии в ИГ, ни в подготовке к совершению терактов.

«Семенов трижды допрашивался без адвоката, в том числе в ночное время, и подвергался давлению со стороны сотрудников ФСБ в ходе данных допросов»,— рассказывали ранее защитники “Ъ”.

Свою вину при обжаловании ареста в феврале отрицал и Георгий Чернышев.

В прошлом году обоим фигурантам назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу, которая показала, что у Никиты Семенова нет никаких психологических отклонений. Дать заключение Георгию Чернышеву амбулаторно не смогли и отправили его в стационар. В итоге дело в отношении Никиты Семенова было выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение.

Георгий Чернышев Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело по обвинению в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) было отправлено для рассмотрения во Второй Западный окружной военный суд в декабре. Приговор по нему вынесли менее чем через месяц. Учитывая особенности рассмотрения дел с заключенным досудебным соглашением, суд лишь установил, что условия сделки были соблюдены, а также исследовал документы, характеризующие личность Никиты Семенова.

Коллегия из трех судей приговорила Семенова к восьми годам строгого режима без назначения штрафа, что является наказанием ниже низшего предела: санкция статьи предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы. Адвокат Леонид Крикун сообщил “Ъ”, что обжаловать приговор Никита Семенов не будет.

Адвокат Вячеслав Фалков, представляющий интересы Георгия Чернышева, рассказал “Ъ”, что эксперты не смогли высказаться по вопросам, поставленным следствием, поскольку у его подзащитного на момент проведения исследования нашли психическое расстройство: «Это обстоятельство не дает нам повода рассуждать о признании вины». Сейчас второй фигурант дела проходит лечение в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

Марина Царева, Санкт-Петербург