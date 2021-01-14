Режим самоизоляции в Тюменской области продлен до 28 февраля

Режим самоизоляции в Тюменской области для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 28 февраля. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Александром Моором, опубликовано на портале правовой информации. Кроме того, в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию.

До конца февраля под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны. При этом проведение богослужений в помещениях и на территории религиозных организаций, а также в иных специально предназначенных местах не запрещено.

Дети и подростки младше 18 лет могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.

Александр Моор также подписал распоряжение, согласно которому до 28 февраля включительно приостановлен личный прием граждан и представителей организации в исполнительных органах власти.

С начала пандемии в Тюменской области зафиксировано 25 569 случаев инфицирования COVID-19. Более 23 тыс. пациентов выздоровели, 223 человека скончались.