Директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков задержан в Улан-Удэ по уголовному делу

Вчера силовики задержали директора МУП «Водоканал», депутата Улан-Удэнского горсовета Жаргала Цыбикова. Как сообщил СУ СКР по республике Бурятия, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере). По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года господин Цыбиков «из корыстных побуждений заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его супруги, на котором с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы». Затраченные на эти цели средства предприятия следствием оцениваются в 500 тыс. руб. «При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей», — говорится в сообщении СУ СКР. Кроме того, Жаргала Цыбикова подозревают в присвоении более 700 тыс. руб. По версии следствия, он заставлял подчиненных, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы заведомо ложные сведения с завышенными показателями пройденного пути, а денежные средства, выделенные на приобретение топлива, присваивал.

В сообщении отмечается, что уголовные дела были возбуждены на основании материалов, собранных по результатам оперативно-разыскной деятельности сотрудниками регионального УФСБ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков возглавил в марте 2015 года.

Екатерина Еременко