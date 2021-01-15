Обвиняемый оказался ни при чем

Иркутский областной суд оправдал бывшего депутата думы города Братска Вадима Молякова, обвиняемого в причастности к убийствам людей. Решение вынесено на основе вердикта присяжных. В настоящее время Моляков отбывает 25-летний срок по другому делу — в 2011 году он был признан виновным в убийстве первого заместителя прокурора Братска Александра Синицына. Вместе с ним на скамье подсудимых были еще трое, двое из которых также оправданы. По версии следствия, в общей сложности в зависимости от роли каждого они были причастны к убийствам семи человек. В том числе к страшной кровавой расправе над пятью мужчинами в Тайшете в декабре 2002 года, чьи расчлененные тела были сброшены в реку Бирюса. С таянием льда весной следующего года местные жители находили фрагменты тел убитых. Приговор обжалован гособвинением и потерпевшими.

В Иркутском областном суде оглашен приговор четверым обвиняемым. Кроме Вадима Молякова на скамье подсудимых были Николай Султанов, Даниил Сазыкин и Денис Круглянин. В зависимости от роли каждого они обвинялись в убийствах, сопряженных с похищением человека (п. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Приговор оглашался на основе решения присяжных. Вадим Моляков, Даниил Сазыкин и Николай Султанов были признаны невиновными и оправданы. Дениса Круглянина суд признал виновным в похищении человека и убийстве и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

Убийства совершались в ходе передела сфер влияния в Тайшете между криминальными группировками. В марте 2001 года был застрелен лидер одной из местных преступных групп, являющийся также крупным предпринимателем. Он владел лесозаготовительным бизнесом и сетью продуктовых магазинов. В июне 2002 года было спланировано убийство его сына. Убийца подкараулил мужчину у подъезда его дома и выстрелил. Пуля попала в руку, но раненому удалось скрыться. После покушения он переехал жить в другой регион. Злоумышленники разыскивали мужчину, угрожали членам группировки убийством, если те не раскроют его местонахождения. Угрозу они осуществили в конце 2002 года, тщательно спланировав преступление, превратившееся в страшную кровавую бойню. «В начале декабря 2002 года четверо участников преступной группы под видом сотрудников ОМОН ворвались в одну из квартир, в которой на тот момент находились пятеро активных участников другой преступной группы. Злоумышленники похитили их, предварительно связав, и вывезли на берег реки Бирюса, где совершили убийство, расчленили тела и погрузили их в промоину реки», — сообщало СУ СКР по Иркутской области. Уже весной с таянием льда жители сел, расположенных вдоль Бирюсы, стали находить человеческие останки.

Всего к уголовной ответственности были привлечены десять человек, по шестерым из которых дела выделены в отдельное производство. Следствием было установлено, что все убийства тщательно готовились. За жертвами устанавливалась слежка, прослушивались их телефоны.

Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе Иркутского областного суда, на приговор поступило аппеляционное представление от гособвинителя и жалобы от потерпевших. Они будут рассматриваться в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске.

Сам Вадим Моляков в настоящее время отбывает срок за убийство первого заместителя прокурора Братска Александра Синицына. В мае 2011 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. При вынесении приговора судья назвал Молякова «криминальным лидером Братска». Вместе с депутатом по делу проходили бывший начальник братского УВД Владимир Утвенко, координатор иркутского реготделения ЛДПР Виктор Загородников и еще пятеро фигурантов. Моляков, Утвенко и Загородников были признаны судом заказчиками и организаторами убийства и приговорены к 25, 18 и 20 годам заключения соответственно. Александр Синицын курировал работу милиции и борьбу с организованными преступными сообществами. Он участвовал в расследовании многих резонансных дел. Его застрелили 5 января 1999 года в подъезде своего дома. Преступление было раскрыто только в 2008 году.

Екатерина Еременко