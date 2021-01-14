«Мода на огромные объекты сходит на нет»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, каким крупногабаритным лотам отдают предпочтение покупатели.

Только четверть жилых комплексов на первичном рынке высокобюджетной недвижимости Москвы — проекты с пентхаусами. Всего в продаже представлено около 300 новых лотов, которые должны стать олицетворением престижа и комфортной жизни своих владельцев.

Часто такая недвижимость занимает целый этаж в корпусе, имеет собственный лифт и многоуровневую планировку. Пентхаус — это жилье высокого класса, поэтому и располагаться он должен в статусном районе недалеко от центра или в центре. Удобная транспортная доступность обязательна, считают эксперты компании «СМУ-6 Инвестиции».

Немаловажно и то, что пентхаусы — это видовое жилье, а самыми впечатляющими видами отличаются центральные локации. Такие лоты ценят за простор. Тем не менее, мода на огромные объекты площадью более 300 кв. м уже сходит на нет: владельцам важно, чтобы более компактный метраж вмещал все необходимое. Спрос сместился в сторону форматов площадью от 70 до 150 м, но с сохранением таких преимуществ, как высокие потолки, камины и террасы.

Впрочем, экономические сложности 2020 года не стали препятствием как для первичного, так и для вторичного рынка крупногабаритного жилья, в том числе и для пентхаусов. Количество реализованных квартир и апартаментов площадью более 100 кв. м за минувший год достигло почти 3 тыс. единиц, посчитали аналитики портала Urbanus.ru. При этом сделок со сверхкрупной недвижимостью от 200 «квадратов» стало вдвое меньше. Более 45% спроса концентрируется в четырех районах — Раменки, Хорошево-Мневники, Пресненский и Даниловский.