Прокуратура начала проверку из-за обрушения потолка в детской больнице Ярославля

Прокуратурой Ярославской области организована проверка в связи с публикацией в средствах массовой информации сообщений об обрушении штукатурки с потолка в помещении центральной детской больницы города Ярославля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В сообщении отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,– говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 13 января произошло обрушение штукатурки потолка в помещении детского пульмонологического отделения центральной городской больницы на улице Терешковой. Жители Ярославля рассказывали в соцсетях о том, что обрушение потолка произошло из-за того, что крыша в помещении протекала, что привело к разрушению штукатурки. По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал.

Антон Антонов