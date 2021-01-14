ВТБ в Удмуртии увеличил объем выдач ипотеки более чем в полтора раза

По итогам 2020 года клиенты ВТБ в Удмуртии оформили более 3,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 5,5 млрд руб. Количество выдач выросло по сравнению с 2019 годом на 45 %, а их объем — на 56 %. Средний чек по ипотечному кредиту в регионе вырос на 7% и превысил 1,7 млн руб.

По России в целом за прошлый год клиенты ВТБ оформили 354 тыс. ипотечных кредитов на 935 млрд руб. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года. По расчетам ВТБ, всего российские банки в прошлом году выдали рекордные 4,2 трлн руб. ипотеки. Таким образом, ВТБ занимает около четверти на рынке жилищных кредитов в России.

Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн руб. Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (324 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (78,9 млрд руб.), Татарстан (35,3 млрд руб.), Новосибирская (33,5 млрд руб.) и Свердловская (27,2 млрд руб.) области.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой. Клиенты ВТБ уже оформили в рамках льготной программы свыше 63 тыс. кредитов на сумму около 200 млрд руб.

Снижение ставок вызвало активный спрос заемщиков на программы рефинансирования своих кредитов. В прошлом году более 114 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 255 млрд руб. Доля таких сделок достигла 27% по объему продаж против 13% за 2019 г.

«Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 г. оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн руб. ВТБ также показал крупнейший результат в своей истории, выдав почти триллион рублей ипотеки. В год пандемии этому способствовали цифровизация бизнеса (мы первыми на рынке провели полностью дистанционную сделку), снижение ставок, которое повлияло и на сокращение долговой нагрузки населения, крупнейший рост спроса на рефинансирование и, конечно, – льготная госпрограмма»,— комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«По нашей оценке, рынок пока далек от насыщения – отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов. Уверен, что высокий спрос на ипотеку с господдержкой сохранится и в этом году, во многом – благодаря низкой ставке. Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году»,— добавил топ-менеджер ВТБ.