Тамбовский «Металл сервис» планирует направить 300 млн рублей на развитие производства

Тамбовское ООО «Металл сервис» Константина Жукова намерено инвестировать в развитие производства около 300 млн руб. Такая информация была озвучена господином Жуковым в ходе визита на предприятие и.о. замглавы администрации Тамбовской области Наталии Макаревич. Эти средства, как ожидается, позволят компании создать 100 дополнительных рабочих мест и увеличить объемы производства на 30%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Металл Сервис» зарегистрировано в Тамбовской области в 2004 году с уставным капиталом 100 тыс. руб. Специализируется на производстве металлопроката и металлоизделий для промышленного и гражданского строительства. Единственный владелец — гендиректор Константин Жуков. В прошлом году на предприятии, по данным обладминистрации, запустили высокопроизводительный стан по производству профильной трубы большого размера с квадратным и прямоугольным сечением, а также роботизированный литейный цех, в котором выпускают детали методом точного литья по выплавляемым моделям с применением современного оборудования. Выручка общества за 2019 год составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 28,2 млн руб.

Мария Старикова