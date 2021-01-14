Часть студентов пермского политеха вернутся к очным занятиям

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) ослабляет карантинные меры. Как сообщили в пресс-службе образовательного учреждения, с 25 января студенты-очники выпускных курсов вернутся к обучению в очном формате. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в университете.

«В последнее время количество зараженных в университете снизилось: сейчас COVID-19 диагностирован только у одного студента, среди преподавателей нет инфицированных. Поэтому было принято решение перевести на очный формат обучения выпускные курсы. Им сейчас особенно важно постоянно быть на связи с преподавателями и руководителями выпускных квалификационных работ», — пояснили в политехе.

Для того чтобы снизить вероятность скопления большого количества людей, в вузе будут сформированы малочисленные группы студентов, которые будут заниматься в разных аудиториях.

Напомним, в октябре прошлого года ПНИПУ, как и другие крупные вузы региона, перешел на смешанный формат обучения. Все аудиторные занятия и консультации у студентов очной формы обучения проходили дистанционно. Исключение составляли занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения. Все студенты очно-заочной и заочной форм обучения, кроме выпускных курсов, полностью перешли на «удаленку».