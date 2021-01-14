Челябинский облсуд увеличил срок куратору «группы смерти» на семь месяцев

Сегодня Челябинский областной суд в апелляционном порядке частично изменил приговор Брединского районного суда по уголовному делу жителя Московской области Никиты Неаронова, которого обвиняли в попытке довести до самоубийства пятерых подростков путем жестокого обращения (ч. З ст. 30, ст. 110 УК РФ). Срок наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима увеличен на семь месяцев, сообщает пресс-служба облсуда.

Брединский районный суд 7 сентября 2020 года приговорил Неаронова к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом от отбывания наказания он был освобожден в связи с поглощением срока временем содержания его под стражей, засчитанным по ранее вынесенному приговору Ленинского районного суда Челябинска от 23 декабря 2019 года. Кроме того, Брединский суд оправдал куратора «группы смерти» по обвинению в совершении еще двух аналогичных преступлений, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию. Приговор обжаловал прокурор, настаивая на ужесточении наказания. В результате судебная коллегия по уголовным делам областного суда частично удовлетворила представление прокурора, усилив наказание до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Фактически ему предстоит провести в местах лишения свободы семь месяцев, остальная часть считается отбытой. Облсуд также изменил Неаронову меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что в 2017 году Неаронов, находясь в Москве и Московской области, в социальных сетях оказывал психологическое давление на несовершеннолетних с целью доведения их до самоубийства. Довести задуманное до конца ему не удалось, так как все потерпевшие самостоятельно отказались от суицида.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд приговорил Неаронова к четырем годам восьми месяцам колонии за склонение к суициду двух подростков из Челябинска и Амурской области. В апелляции областной суд сократил срок наказания до четырех лет и пяти месяцев.