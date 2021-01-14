Прямые авиарейсы открылись между Казанью и Архангельском

Авиакомпания «РусЛайн» запустила прямые авиарейсы между Казанью и Архангельском. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Самолеты будут летать два раза в неделю. Из Казани они будут вылетать по понедельникам и четвергам в 14:45 с прибытием в Архангельск в 17.00. В обратном направлении отправление запланировано по вторникам и пятницам в 11.35 с посадкой в Казани в 13.40.

Пассажиры будут летать на самолетах Bombardier CRJ 200. Время в пути составит порядка двух часов. Ожидается, что программа полетов по такому графику будет действовать до конца марта 2021 года.

"Ъ-Казань"