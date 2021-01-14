В Ростовской области сотрудника телефонного оператора оштрафовали за передачу данных мошенникам

Ленинский районный суд признал виновным сотрудника оператора сотовой связи Руслана Лущая в преступлении, которое предусмотрено ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Лущай с марта по апрель 2020 года сделал 90 неправомерных обращений к детализациям телефонных разговоров. Распечатки разговоров он за денежное вознаграждение передал заинтересованным лицам из криминальной среды. Как рассказал «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах, злоумышленники перепродавали полученные сведения. «Разные частные лица заказывали у мошенников данные, которые в свою очередь выкупали их у сотрудника оператора. Заказчики были самые разные — от жен, проверяющих мужей, до других мошенников, которые проворачивают операции с электроныными кошельками»,— пояснил источник.

В сообщении отмечается, что Лущай признал свою вину и сотрудничал со следствием. В результате правоохранители смогли выявить заказчиков преступления. Суд назначил Лущаю наказание в виде штрафа в 50 тыс. руб.

Наталья Шинкарева