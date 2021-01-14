В МБУ «Служба сноса и расселения» Уфы назначен новый директор

Как стало известно "Ъ-Уфа", в МБУ «Служба сноса и расселения» Уфы сменился директор. Вместо Альбины Камалтдиновой, занимавшей эту должность с августа 2017 года, назначен юрист Ринат Суяров. Сам господин Суяров эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, сообщив, что даст комментарии на следующей неделе.

Альбина Камалтдинова возглавила «Службу сноса и расселения» еще при бывшем главе администрации Уфы, а ныне сенаторе Иреке Ялалове. Завтра, 15 января, депутаты горсовета должны выбрать нового сити-менеджера. Предполагается, что им станет исполняющий обязанности главы администрации Сергей Греков.

Влада Шипилова