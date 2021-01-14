«Шуба должна быть не только экологически, но и этически правильной» Анна Минакова — о меховом бизнесе

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова обсудила с членом совета директоров компании «Меха Екатерина» Ильей Акхузиным плюс и минусы натуральных и экошуб.



Тем, кто специализируется на меховых изделиях, сейчас непросто. Новые этические и экологические нормы диктуют им новые правила игры. Так, мы уже рассказывали в «Стиле», что люксовой компании Prada пришлось отказаться от использования натурального меха под давлением активистов организации PETA. И не ей одной. Но так ли плох мех, особенно, если речь идет о премиальных товарах, и так ли хорош экомех? Об этом мы поговорили с членом совета директоров компании «Меха Екатерина» Ильей Акхузиным.

Как рассказывает Акхузин, ситуация, и правда, непростая. Например, прерываются династии меховщиков. Для иллюстрации Илья привел мне случай на гонконгской выставке с представителем бизнеса из Франции, который занимается мехами много лет. Общался с ним еще дед Ильи — а Акхузины редкая для России династия в бизнесе — но дети француза идти в непопулярный у миллениалов меховой бизнес не хотят.

Но Илья уверен: будущее у мехового бизнеса есть, если модель бизнеса правильная: «Я считаю, что с точки зрения устойчивого развития меховой бизнес более чем уместен. Разве мех — это не устойчивая мода? Шубу из меха можно носить 20 лет, если правильно за ней ухаживать. Искусственный мех носится максимум два года, он абсолютно не ноский, дальше он выбрасывается».

Натуральная шуба даже при совсем неправильном уходе прослужит лет пять-семь. О том, как сильно загрязняет природу изготовление синтетического волокна, Акхузин тоже упомянул, как и о том, что шуба должна быть не только экологически, но и этически правильной. Смотрите, есть ли на ней знак качества. «Fur Mark — это технология, которая предлагает полную прослеживаемость истории изделия»,— отметил Акхузин.

Новая коллекция «Мехов Екатерина» не только со всеми знаками качества, но еще и очень модная. Шубы с узорами вдохновлены традициями и искусством народов Севера.