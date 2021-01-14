Воронежские леса потребуют 9 млрд рублей расходов за десять лет

Общий объем расходов на охрану, защиту, воспроизводство воронежских лесов на период с 2021 по 2030 год составит 8,9 млрд руб. Такие данные приводятся в проекте указа губернатора Воронежской области Александра Гусева об утверждении регионального Лесного плана. Основным источником средств, согласно документу, станут субвенции из федерального бюджета (64%), еще часть предоставят бюджет Воронежской области (14,9%) и лица, использующие леса (11,6%). Оставшиеся 9,5% будут изысканы «из иных источников».

Больше всего планируется потратить на «проведение прочих мероприятий, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов» — 48,2% общих расходов. За период реализации лесного плана доля расходов на выполнение лесохозяйственных мероприятий, финансируемых за счет субвенций федерального бюджета, увеличится с 42,2% в 2021 году до 66,6% в 2030 году, говорится в документе.

Общая сумма доходов от использования лесов за 2021-2030 годы, согласно проекту Лесного плана, должна составить 3,9 млрд руб. Основным источником дохода станет плата за использование леса (99,2%). 0,4% от общей суммы, как планируется, придется на штрафы за нарушение лесного законодательства на участках в федеральной собственности, еще 0,3% — на прочие неналоговые доходы, оставшиеся 0,1% — прочие доходы от оказания платных услуг и прочие штрафы.

Общая площадь земель Воронежской области, на которых расположены леса, по состоянию на 1 января 2020 года составляет 512,9 тыс. га или 9,8 % ее общей площади. Подавляющая часть лесов, 476,1 тыс. га (92,9%), располагается на землях лесного фонда .

Мария Старикова