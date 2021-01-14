Губернатор взял на контроль ситуацию с платежными квитанциями за счетчики в Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров обязал первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова решить ситуацию с платежными квитанциями за установку приборов учета теплоэнергии в Самаре. Об этом сообщает правительство.

«МинЖКХ было поручено провести профилактическую и предупредительную работу с коммунальными компаниями по поводу принципов взаимодействия с собственниками жилья»,– говорится в сообщении.

Власти региона напоминают, что по федеральному законодательству монтаж общедомовых приборов учета тепла в многоквартирных домах осуществляется на средства собственников. Однако в настоящее время обязанность по установке ОДПУ перешла к ресурсоснабжающим организациям.

В регионе соответствующее оборудование монтирует «ЭнергосбыТ Плюс». В минувшем году компания установила подобные счетчики в 449 домах в Самаре, около стал в Сызрани и 29 – в Тольятти. Ранее жители Самарской области пожаловались на поступающие к ним квитанции по оплате за ОДПУ.

Георгий Портнов