Апелляция отменила решение о взыскании с горадминистрации средств в пользу УМВД Перми

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отменил решение первой инстанции, которым были удовлетворены требования УМВД Перми к муниципалитету, сообщили в администрации. Определением суда в управлению отказано во взыскании с мэрии 1,08 млн руб. УМВД добивалось взыскания этих средств после коммунальной аварии на участках трубопровода горячего водоснабжения. Тогда их ремонт был произведен за счет средств МВД. Суд первой инстанции согласился с мнением истца и ООО «Пермская сетевая компания», что администрациях должна была определить организацию, ответственную за содержание бесхозяйных тепловых сетей. Апелляция это решение отменила в полном объеме, приняв новый судебный акт