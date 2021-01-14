Великие британцы

В воскресенье в чемпионате Англии состоится, возможно, главный матч всего сезона. Действующий обладатель титула «Ливерпуль» принимает другого гранда — «Манчестер Юнайтед», который еще недавно не выглядел готовым тягаться с хозяевами, но к очному противостоянию подошел, находясь на верхушке таблицы и опережая соперников на три очка. В шансах команд на победу разбираемся вместе с аналитиками компании «Фонбет».

Этот матч двух клубов-гигантов — иллюстрация того, насколько же футбольные расклады зыбкая штука. Если бы он состоялся в ноябре, расстановка сил казалась бы абсолютно очевидной. «Манчестер Юнайтед» после проигрыша «Арсеналу» третьей из шести стартовых встреч первенства опустился на 15-е место в турнирной таблице, а в тренде были разговоры о том, что рискованное назначение на излете 2018 года тренером неопытного Уле Гуннара Сульшера, несмотря на отдельные проблески, ни к чему хорошему все-таки не привело.

«Ливерпуль» в тот период не выглядел настолько же безупречным, как в предыдущем первенстве, когда золото фактически обеспечил себе к Новому году, но в целом был достаточно неплох, чтобы снова позиционироваться как главный претендент на титул. И уж точно выглядел гораздо лучше, чем «Манчестер Юнайтед».

Прошло два месяца — и все перевернулось с ног на голову. «Ливерпуль», несмотря на обилие травм, некоторое время шел по похожему на чемпионский графику, обходясь без срывов. И вдруг на стыке 2020 и 2021 годов срыв случился. Три матча, пришедшиеся на конец декабря-начало января сулили ему девять очков, учитывая заурядность соперников. Но в итоге — две ничьих и поражение.

«Манчестер Юнайтед» же, опустившись в зону возле табличного подвала, вылетев из Лиги чемпионов, вдруг рванул вперед. В 11 следующих турах — девять побед при двух ничьих, что позволило выйти на чистое первое место в чемпионате с отрывом в три балла от «Ливерпуля».

Свежий бэкграунд, словом, намекает на то, что в игре, ценность которой колоссальна, «Манчестер Юнайтед» имеет неплохие шансы создать шикарный запас прочности. Но, восхищаясь его рывком, нельзя забывать и такой факт. Из этих девяти побед, вознесших манчестерцев на верхушку, шесть они одержали с разницей в один мяч, на тоненького. И в этих встречах классные отрезки обязательно чередовались неудачными, иногда с такими, что тянули на провальные.

Поэтому неудивительно, что эксперты букмекерской компании «Фонбет», несмотря на впечатляющую серию «Манчестер Юнайтед», отдают предпочтение играющему на домашней арене «Ливерпулю» — коэффициент на его победу составляет 2.00. Вероятность победы гостей же аналитики оценивают коэффицентом 3.60. Наименее же вероятным исходом матча эксперты посчитали ничью — на нее установлен коэффициент 3.90. Матч состоится 17 января в 19.30 по московскому времени.