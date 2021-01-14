На берегу Казанки создадут искусственный земельный участок

В Казани на берегу реки Казанки планируют создать искусственный земельный участок. Это следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Отмечается, что в районе улицы Хакима с помощью искусственной песчаной насыпи расширят площадь береговой зоны реки. Там планируют построить многофункциональный центр с концертным залом.

31 января в КЦ «Московский» пройдут общественные слушания по этому вопросу. На них планируют оценить степень воздействия искусственного земельного участка на окружающую среду. Заявление о проведении обсуждений подало ООО «Эко М». Результаты слушаний опубликуют 11 февраля.

"Ъ-Казань"