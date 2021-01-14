Суд начнет рассмотрение иска «Жилстройинвеста» к мэрии Уфы в феврале

Арбитражный суд Башкирии назначил на 11 февраля рассмотрение иска специализированного застройщика «Зорге Премьер-Жилстройинвест» (входит в группу компаний «Жилстройинвест» предпринимателя Рабиса Салихова) о признании незаконным отказов администрации Уфы в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса рядом с парком имени Гафури.

Компания подала иск в конце декабря 2020 года. «Жилстройинвест» просит суд обязать мэрию устранить нарушения и выдать разрешение.

Как следует из материалов дела, мэрия Уфы трижды отказывала застройщику в выдаче разрешений — в октябре, ноябре и декабре 2020 года. В администрации города ранее сообщали, что отказы были вызваны тем, что компания не предоставила полный комплект документов для получения разрешения.

На пересечении улицы Зорге и Лесопаркового проезда «Зорге Премьер-Жилстройинвест» планирует построить дом на 260 квартир. На этом участке, который был выкуплен застройщиком, ранее располагались промышленные объекты компании «Ростелеком». Против проекта компании выступили жители квартала. В декабре глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что высотный дом в парке Гафури строиться не должен, а мэрия не выдаст разрешение на строительство.

Влада Шипилова