АвтоВАЗ анонсировал выпуск четырех новых моделей к 2025 году

Четыре новые модели автомобилей планируется выпустить на АвтоВАЗе к 2025 году. Речь идет о новом поколении Niva в 2024 году и машине сегмента С-SUV. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в четверг.

«Вместе бренды будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11. Глобальная цель – раскрыть потенциал LADA и Dacia, сделав их полноценными международными брендами, выходящими за рамки существующих рынков и сегментов»,– говорится в сообщении.

Ранее в этом году предприятие переименовало LADA 4x4 в LADA Niva с приставкой Legend. Кроме того, в начале текущего года стартуют продажи новой Niva Travel.

Георгий Портнов