Минтруд: через два-три года 10% сотрудников будут работать удаленно

Глава Минтруда России Антон Котяков ожидает, что в перспективе двух-трех лет около 10% сотрудников в стране будут работать удаленно. Таким образом, трудиться дистанционно будут 5,5–6 млн человек, пояснил он.

«В горизонте двух-трех лет мы, по всей вероятности, достигнем показателя около 10% численности работников, которые будут работать именно в таком режиме, то есть это порядка там 5,5–6 млн человек, то есть мы вернемся к тому пиковому значению численности занятых в экономике, которое мы наблюдали в мае—июне»,— заявил господин Котяков на Гайдаровском форуме (цитата по «РИА Новости»).

По мнению министра, сейчас развитию удаленной занятости мешает в том числе отсутствие электронного кадрового документооборота. Минтруд проводит эксперимент по внедрению такого инструмента, в него вошли около 400 организаций (более 2 млн человек).

Напомним, в прошлом году был принят закон об удаленной работе. Он вводит три основных понятия: дистанционная (удаленная), временная дистанционная и комбинированная дистанционная работа. Во время чрезвычайных ситуаций работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без уведомления, но в остальных случаях потребуется их согласие.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Удаленная занятость стала ближе».