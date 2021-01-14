В Пермь поставили еще три новых трамвая

ООО «ПК „Транспортные системы“» поставило в Пермь три новых трамвая «Львенок» из запланированных девяти. Еще шесть вагонов привезут в город в течение полутора месяцев. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос».

Напомним, в начале декабря 2020 года администрация Перми заключила со столичным ООО «ПК „Транспортные системы“» контракт на поставку 15 новых односекционных трамваев. Компания предложила поставить технику по начальной цене контракта — 705 млн руб.

Ранее городские власти закупили девять трамваев производства «Транспортных систем». Поставка также была разделена на две части: в декабре 2019 года в Пермь прибыли два транспортных средства — трехсекционный трамвай «Лев» и односекционный «Львенок», еще семь «Львят» были поставлены в город в апреле прошлого года.