Руководители «Донхлеббанка» осуждены за фальсификацию финансовых документов

Ленинский районный суд Ростова вынес приговор бывшему председателю правления «Донхлеббанка» Игорю Яковлеву и бывшему главному бухгалтеру этой кредитной организации Марине Трушенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года и полтора года соответственно с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщает прокурор главного управления ГП РФ в СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов "Донхлеббанка» в дополнительном офисе «Зерноград» составляла более 127 млн руб., в период с декабря 2017 по март 2018 года направляли в ЦБ РФ сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации.

В декабре 2018 года по решению ЦБ у «Донхлеббанка» была отозвана лицензия. В марте 2019 года Арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом.

Ранее “Ъ-Юг” писал, что Агентство по страхованию вкладов требует взыскать с бывших руководителей «Донхлеббанка» 670 млн руб. убытков.

Вадим Водолазов