Тамбовская фирма отремонтирует мост в Воронежской области

Тамбовское ООО СП «Мостострой» выиграло торги на ремонт моста в Петропавловском районе Воронежской области. Об этом сообщило издание De facto. За свои услуги подрядчик запросил 141,3 млн руб. при максимальной цене контракта 150,4 млн руб. На втором месте оказалось предложение компании «Инжстрой» стоимостью 142,1 млн руб.

ООО СП «Мостострой» должно будет до 1 декабря отремонтировать 300 м перехода на 23,5 км дороги, идущей от трассы М4 «Дон» в Петропавловку через Богучар, в том числе 185,9 м самого моста и 114,1 м подходов к нему. Расчетная скорость движения по двухполосному участку — 100 км/ч. Кроме того, исполнителю предстоит установить на мосту барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанести разметку.