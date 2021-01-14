В Тюмени 15 января ограничат водоснабжение 22-х улиц

Из-за подключения нового водопровода к магистральной сети на 22-х улицах Тюмени ограничат водоснабжение, сообщила пресс-служба тюменского «Росводоканала». Подключение водопровода предположительно начнется в полночь 15 января и продлится 22 часа.

В частности, для подключения водопровода ограничат водоснабжение в ряде домов по улицам Александра Протозатнова, Троицкая, Михаила Яценко, Амурская, Кремлевская, Магнитогорская, Новоселов, Ставропольская, Транспортная, Аграрная, Вадима Бованенко, Андрея Бушуева, Обдорская, Арктическая, Ледниковый проезд, Андрея Кореневского, Московский тракт, Фармана Салманова, Созидателей, Василия Подшибякина, 9 Января, Интернациональная, Рощинское шоссе, а также в СНТ «Весна», СНТ «Париж», СНТ «Ласка», СНТ «Колос-4», СНТ «Звенящие кедры Тюмени», деревни Дербыши и Дударева.

Во время максимального водоразбора возможно снижение давления в сети вплоть до полного отсутствия водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов, расположенных в створе улиц 50 лет ВЛКСМ, Монтажников, Солнечная, Волостная (Комарова), Спасская, Губернская, Закалужская, 9 Января, Московский тракт.

Точные адреса можно найти на сайте «Росводоканала Тюмень». Ранее работники компании завершили реконструкцию водовода от Воронинских горок до Рощинского шоссе. Там была установлена водопроводная магистраль диаметром 630 мм и протяженностью около 5 км.

Михаил Мананников