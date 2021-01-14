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В Ставропольском крае на развитие метановых заправок планируется направить 288 млн рублей

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края планирует выделить 288 млн руб. на субсидии инвесторам, которые построят метановые заправки в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что 270 млн руб. должны будут поступить из федерального бюджета.

В сообщении уточняется, что выплаты будут назначены в качестве компенсации части затрат по строительству. «Благодаря такому инструменту государственной поддержки число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в регионе в 2021 году планируется увеличить на 8 объектов»,— говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба, объем субсидирования составит не более 36 млн руб. на один объект. Средства могут быть перераспределены в случае увеличения потенциальных инвесторов.

Наталья Шинкарева


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