Нижегородским компаниям компенсировали 100 млн рублей затрат на покупку оборудования

Компенсации части затрат на покупку оборудования в 2020 году получили 25 компаний Нижегородской области, которые являются участниками нацпроекта «Производительность труда». Общая сумма субсидии составила 103 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. Это на 28,8% выше уровня прошлого года, когда 24 компании получили 80 млн руб. компенсаций.

Размер компенсации для каждой компании составляет до 5 млн руб., но не может быть больше 50% затрат на приобретение оборудования. Субсидии выдают на покупку техники, программного обеспечения или лицензии на его использование.

Анастасия Еремина