Петербургский депутат предлагает создать черный список метро для нарушителей

В Санкт-Петербурге может появиться черный список метро для нарушителей (по аналогии со списками авиакомпаний). Депутат петербургского парламента от «Единой России» Алексей Цивилев вынес вопрос на комиссию по вопросам законности и правопорядка заксобрания.

«Туда будут приглашены представители метрополитена, ГУВД, транспортной полиции, нужно обсудить, как минимизировать возможность совершения нарушений. Думаю, просто следует внести изменения в правила пользования метрополитеном»,— рассказал “Ъ” депутат.

Вопрос был поднят господином Цивилевым после того, как 13 января на станции «Звенигородская» молодой человек спустился на пути и стал играть футбольным мячом. Об инциденте стало известно из Telegram-канала «Метро.Повседневности». Там отметили, что пассажир уже не впервые замечен за нарушением правил.

В метрополитене говорят, что такие поступки создают опасность не только для подобных «безумцев», но и для окружающих. Поступок молодого человека хоть и не сбил график движения поездов, но создал стрессовую ситуацию: машинисту пришлось применить экстренное торможение, рассказали “Ъ” в пресс-службе метрополитена. «Не пускать людей в подземку мы не можем, если человек купил билет и не нарушает правил. Мы надеемся, что полиция найдет этого нарушителя и примет меры воздействия»,— сказали в ГУПе.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург