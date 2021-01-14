«Одно яблоко утром тонизирует не хуже кофе»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о легендах, связанных с плодом.

Яблочное путешествие сегодня. Казалось бы, что там яблоко — румяное, полезное — все понятно, все известно. Однако мало кто знает, что даже новогодние елочные шары своим происхождением обязаны яблоку.

Однажды в средние века во Франции был страшный неурожай этих фруктов. И тогда стеклодувы стали выдувать стеклянные шары, призванные заменить обязательные на французской елке яблоки. Я думаю, что немногие также в курсе, что одно яблоко утром тонизирует ничуть не хуже чашки крепкого кофе — это научно доказано. В Древнем Риме сорта яблок, а всего их было около 20, носили имена патрициев. Например, Клавдиево яблоко или Аппиево. Если даже не вспоминать Адама и Еву, то остается еще яблоко раздора, из-за которого началась Троянская война. Хотя в легендах древней Эллады яблоки — символ солнца, мудрости, познания. Согласно старинным преданиям, яблоня — священное дерево Аполлона. Есть даже созвучие в словах «Аполлон» и apple. А согласно одной персидской легенде, если собрать 40 яблок, загадать сокровенное желание, съесть их все, но перед этим обязательно подуть на каждое, то мечта осуществится.

На Руси сын Дмитрия Донского Василий в начале XVI века заложил большие яблочные сады в Замоскворечье. Разведением их занимался и царь Алексей Михайлович в селе Измайлово, где был создан питомник фруктовых деревьев. А уже при Петре I импорт яблок почти прекратился — пользовались своими. И даже во времена Елизаветы Петровны, которая по странной прихоти природы ненавидела яблоки и запрещала их есть своим придворным, культивирование продолжалось. А вообще, яблоня возделывается практически во всех странах земного шара, а по площади посадок и сбору урожая по праву занимает почетное первое место.