В декабре в Набережных Челнах начисления за отопление выросли на 135 млн рублей

Жителям Набережных Челнов по итогам декабря 2020 года начислили за отопление на 135 млн руб. больше, чем в ноябре. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы исполкома Илья Зуев.

По его словам, это связано с холодной погодой. В декабре среднесуточная температура составляли 10,7 градуса ниже нуля, в ноябре она была равна 2,2 градусов. При этом роста тарифов на ЖКУ с июля 2020 года не было. В данный момент стоимость 1 Гкал в Набережных Челнах составляет 1,6 тыс. руб. Однако с января 2021 года квартплата вырастет в среднем на 1,1 руб. за 1 кв. м.

"Ъ-Казань"