ФРП профинансирует модернизацию производства фанеры в Гремячинске

Экспертный совет Фонда развития промышленности РФ одобрил выделение займа Гремячинскому деревообрабатывающему комбинату. Средства в размере 86,5 млн руб. направят на модернизацию оборудования. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Общая стоимость модернизации производства на предприятии оценивается в 173, 5 млн руб. Реализация инвестпроекта позволит создать высокотехнологичное производство шлифованной фанеры. После модернизации комбинат планирует нарастить ежегодный выпуск продукции до 15 тыс. куб. м.