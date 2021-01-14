Регионы Черноземья борются с последствиями снегопадов

За минувшие сутки все шесть регионов Черноземья столкнулись с продолжительными снегопадами разной степени интенсивности. Так, например, в ряде районов Липецкой области выпало до половины месячной нормы осадков. С улиц облцентров вывезены десятки тысяч кубометров снега.

В Белгородской области на дорогах работали 823 единицы снегоуборочной техники, 3091 человек вручную расчищали улицы от снега. На расчистку 1,77 млн кв. м. тротуаров и 7,93 тыс. км дорог израсходовано более 5,2 тыс. т пескосоляной смеси. Также очищено 3,2 тыс. дворовых территорий многоквартирных домов.

Из Воронежа за ночь вывезено более 8 тыс. куб. м. снега. Для ликвидации последствий снегопада на дворовых территориях подрядными организациями задействовано 14 единиц техники и 257 человек. Снегопад шел до 3.00, в последние несколько часов перемежаясь с ледяным дождем. Ночью продолжались работы по обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами (израсходовано 1,86 тыс. т песко-соляной смеси).

На дорогах Курской области работает порядка 200 единиц снегоуборочной и специализированной техники. Главные силы брошены на основные магистрали, по которым движется общественный транспорт. В настоящее время на улицах облцентра расчистку ведут 65 единиц техники.

За минувшие сутки в Липецке выпала треть месячной нормы осадков. Для расчистки магистралей в муниципалитетах задействовано около 300 единиц спецтехники. Снегоуборочная техника на региональных дорогах работала всю ночь. По данным областного управления дорог и транспорта, сбоев в расписании и движении автобусов в районах не возникло.

По информации МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке Орла», в ночь с 13 на 14 января улицы Орла убирали 35 единиц техники. За ночь на посыпку улиц было израсходовано 319,4 т пескосоляной смеси.

Сильный снегопад начался в Тамбове вчера во второй половине дня и продлился до 7.00 14 января. На городские улицы вышло более 100 единиц спецтехники и 170 человек. Для ликвидации последствий снегопада на дворовых территориях подрядными организациями задействовано 14 единиц техники и 257 человек.

Валерия Розбот