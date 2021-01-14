EMS открывает вторую клинику в Петербурге

ООО «Единые медицинские системы», которому принадлежит клиника EMS в Московском районе Петербурга, открывает филиал на севере города по адресу: проспект Энгельса, д.61, корп. 2. Для нового проекта выбрано отдельно стоящее трехэтажное здание площадью около 1,1 тыс. кв. м.

Как сообщили в компании, новый медцентр будет включать в себя семейную поликлинику комфорт-класса и отделение превентивной (профилактической) медицины и долголетия с персональным медицинским фитнесом. Договор аренды подписан в конце декабря. Запуск запланирован во втором квартале 2021 года.

Инвестиции в открытие и оснащение новой клиники EMS оценивает в 65 млн рублей.

Напомним, что о планах компании открыть второй медицинский центр в Петербурге “Ъ-СПб” писал еще в 2016 году.