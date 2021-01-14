В 2020 году в ряде регионов Сибири снизилась эффективность управления

Несколько регионов Сибири не смогли в 2020 году уйти из группы проблемных и даже ухудшили свои позиции в рейтинге эффективности управления регионами, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Рейтинг составлялся на основе трех основных показателей: политико-управленческого, социального и финансово-экономического.

По итогам 2020 года на позицию самого худшего региона вернулась Хакасия, занимавшая это место в 2018 году, считают авторы рейтинга. По-прежнему в группе аутсайдеров республики Алтай и Тыва, а также Новосибирская и Иркутская области. Ухудшились также позиции Кемеровской и Омской областей.

Красноярский край — 24 место по РФ (+5 позиций);

Алтайский край — 36 место по РФ (+5 позиций);

Кузбасс — 42 место по РФ (-6 позиций);

Омская область — 43 место по РФ (-6 позиций);

Томская область — 58 место по РФ (+3 позиции);

Республика Тыва — 70 место по РФ (+3 позиции);

Иркутская область — 71 место по РФ (+1 позиция);

Республика Алтай — 77 место по РФ (положение не изменилось);

Новосибирская область — 79 место по РФ (-3 позиции);

Республика Хакасия — 85 место (-4 позиции).

Прошлый год подверг испытаниям эффективность региональной власти, отмечают авторы рейтинга. «Условия пандемии стали тяжелейшим вызовом для региональных властей, с которым они справились по-разному. Очевидно выросла нагрузка на социальную сферу, находящуюся в прямом ведении региональной исполнительной власти, отмечались проблемы в экономическом развитии и привлечении инвестиций», — говорят эксперты. По их оценкам, ситуация с пандемией «в самом деле показала существенное расслоение регионов», когда ряд губернаторов смог работать в сложных условиях, а в других регионах ситуация оказалась упущена.

Директор Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики и руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что при составлении рейтинга большое внимание уделялось тому, как власти реагировали на вызовы пандемии коронавируса. «В большинстве регионов Сибири до пандемии проводилась оптимизация системы здравоохранения и в дальнейшем это привело к тому, что в больницах просто не хватало мест»,— считает он. Что касается управленческих показателей, то Илья Гращенков обратил внимание, что в Сибири эксперты отмечают невысокую эффективность оппозиционных губернаторов: в Хакасии и Омской области. «Рейтинги, конечно интересны и любопытны, но если брать какие-то конкретные цифры и показатели, то обозначенные позиции не всегда будут в точности коррелировать с объективной картиной»,— сказал красноярский политолог Александр Чернявский.

Максим Стрелковский, Барнаул