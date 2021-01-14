На Кубани возобновляют работу театры и дома культуры

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в Telegram объявил о возобновлении работы театров, домов культуры и сельских клубов, при этом заполняемость помещений не должна превышать 15% от количества мест.

Губернатор пояснил, что в администрацию поступает много обращений от жителей края об открытии учреждений культуры, о возобновлении деятельности творческих коллективов, занятий в кружках. «Приняли решение: возобновить их работу на таких же условиях, как и кинотеатры — количество зрителей в зале не должно превышать 15%»,— сообщил господин Кондратьев, указав на то, что при нарушении ограничений учреждения культуры снова будут закрыты.

Анна Перова, Краснодар