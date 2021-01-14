Самара ограничится одной официальной купелью на Крещение

Официальная купель в период Крещения будет оборудована в Самаре на Полевом спуске реки Волга. Об этом в четверг сообщает городская администрация.

«На Полевом спуске появятся шесть теплых палаток для переодевания, специальные деревянные мостки и лестница. При желании купающиеся смогут выпить горячего чая»,– говорится в сообщении.

Кроме того, возле купели будут дежурить полиция и скорая помощь. Спецслужбы будут находиться в этом районе с понедельника до 17:00 (MSK+1) вторника.

Ранее власти региона посчитали приемлемым проведения купания в период Крещения в текущем году. Они пообещали, что купели на праздник будут оборудованы в Самаре и Тольятти. Купания пройдут с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Георгий Портнов