В Рыбинске с февраля повышают плату за детский сад

В городе Рыбинске Ярославской области с февраля 2021 года произойдет повышение родительской платы за пребывание детей в детском саду, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что рост платы произойдет на 9% к уровню прошлого года.

По информации пресс-службы, средний размер родительской платы в области устанавливается региональным правительством. Правительство же определяет и итоговую стоимость для детсадов в каждом муниципальном образовании, в том числе и в Рыбинске. Итоговая величина размера родительской платы зависит от затрат на организацию питания и на хозяйственно-бытовое обслуживание детей.

По словам директора городского департамента образования Риммы Брядовой, рост размера платы за детский сад связан, прежде всего, с повышением цены продуктов питания. Она отметила, что продукты питания выросли в цене в среднем на 8%.

«Расчет на продуктовый набор сделан по средним ценам на продукты в городе по результатам мониторинга. Дети находятся целый день в саду, должны питаться полноценно. Остальные средства направляются на инвентарь, моющие средства и средства гигиены»,– уточнила госпожа Брядовая.

В пресс-службе сообщили, что с1 февраля в Рыбинске плата родителей за посещение ребенком дошкольных образовательных учреждений составит 180 руб. в день в группах с 12-часовым пребыванием, 195 руб. в день в группах с круглосуточным пребыванием и 16 руб. в день в группах с кратковременным пребыванием продолжительностью три часа.

Антон Антонов