В 2021 году на Ставрополье построят 29 медицинских учреждений

В Ставропольском крае в 2021 году запланировано строительство 29 лечебных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Отмечается, что в текущем году будут реконструированы два медицинских объекта, а капитальный ремонт будет пройдет на 118.

В Ставропольский край также будут закуплены компьютерные томографы, рентгеновские аппараты и 104 машины для автопарков медучреждений. Строительство новых учреждений и закупка оборудования проходит в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году ее финансирование составит 2,7 млрд руб.

Наталья Шинкарева