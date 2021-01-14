8,2 тысячи сотрудников «Россети Кубань» прошли обучение в 2020 году В 2020 году компания «Россети Кубань» направила на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку своих сотрудников более 73 млн рублей. В организациях дополнительного профессионального образования обучение прошли более 8200 работников энергокомпании, что составляет более 90% общей численности персонала

Развитие персонала относится к числу приоритетных направлений кадровой и социальной политики «Россети Кубань». Компания реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение профессиональной и управленческой компетентности сотрудников, увеличение производительности труда, сокращение производственных и экономических потерь, связанных с влиянием человеческого фактора. Обучение персонала направлено на повышение уровня компетенций персонала - движущей силы компании на пути к достижению её стратегических целей.

Несмотря на сложные эпидемиологические условия, в том числе благодаря оперативному переходу на дистанционный формат обучения по части программ, план 2020 года выполнен в полном объеме. По итогам 2020 года на обучение своих сотрудников (технического и административного персонала) компания направила более 73 млн рублей.

Основными партнерами «Россети Кубань» в направлении развития персонала являются корпоративный учебный центр «УДПО «Энергетический институт повышения квалификации» и филиал АО «П/о «Энергетик» - «Центр квалификации «Энергия», на базе которого осуществляются мероприятия по развитию и независимой оценке квалификации персонала. В 2020 году на этой площадке более 500 работников подтвердили уровень квалификации и получили свидетельства установленного образца.

В 2021 году компания «Россети Кубань» планирует направить на мероприятия по обучению и развитию персонала порядка 100 млн рублей.