В Астрахани бывший и.о. директора предприятия присвоил крупную сумму денег

В Астрахани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. директора МУП «Колос» Андрея Булыгина, его заместителя, а также заведующего участком, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денег группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, с марта 2019 года по январь 2020 года обвиняемые давали указания кассирам пяти муниципальных бань повторно продавать кассовые чеки. Таким образом, фигуранты уголовного дела якобы получили деньги на общую сумму чуть менее 2,5 млн руб., которыми распорядились по собственному усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай