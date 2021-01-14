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Из-за снегопада приостановлено автобусное сообщение Саратова с Пензой

Временно приостановлено автобусное сообщение Саратова с Пензой. Это связано с ухудшением погодных условий - снегопадом, который начался в Саратовской области 13 января и продолжается до сих пор, и усилением ветра.

Как уточняет пресс-служба саратовского министерства транспорта и дорожного хозяйства, ограничения введены по инициативе пензенского правительства.

Автобусные рейсы по межмуниципальным направлениям Саратовской области возобновлены, однако они могут корректироваться

Саратовский аэропорт «Гагарин» работает в штатном режиме.

Марина Ковалева


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