Из-за снегопада приостановлено автобусное сообщение Саратова с Пензой

Временно приостановлено автобусное сообщение Саратова с Пензой. Это связано с ухудшением погодных условий - снегопадом, который начался в Саратовской области 13 января и продолжается до сих пор, и усилением ветра.

Как уточняет пресс-служба саратовского министерства транспорта и дорожного хозяйства, ограничения введены по инициативе пензенского правительства.

Автобусные рейсы по межмуниципальным направлениям Саратовской области возобновлены, однако они могут корректироваться

Саратовский аэропорт «Гагарин» работает в штатном режиме.

Марина Ковалева