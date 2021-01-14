В госпитале Тетюхина открыли отделение для лечения от COVID-19 работников «Евраза»

«Евраз» открыл в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле отделение для лечения сотрудников от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба компании. На создание отделения было направлено 20 млн руб.

Отделение начало работать в декабре 2020 года, в нем организовано 25 коечных мест для больных COVID-19. «Компания оплачивает ежесуточное нахождение в нем каждого металлурга или горняка. Основная задача — не допускать развития заболевания даже до средней степени тяжести, обеспечивать выздоровление наших людей»,— сказал вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

От коронавирусной инфекции в центре вылечили более 40 сотрудников «Евраз НТМК» и «Евраз КГОК». Сейчас компания рассматривает возможность организации на базе центра отделения для реабилитации пациентов после болезни. Помимо этого, компания запустила call-центр для мониторинга состояния работников компании, лечащихся от коронавируса.

С начала пандемии «Евраз» направил на борьбу с COVID-19 на Урале более 100 млн руб. В ближайшее время компания начнет вакцинацию сотрудников.

Михаил Мананников