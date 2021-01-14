В ГИБДД разрешили протестировать светосигнальный комплекс завода Петровского

В ГИБДД России не возражают против установки на пешеходных переходах в Нижнем Новгороде нового светосигнального комплекса, разработанного на оборонном заводе им. Г. И. Петровского. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщалось, светосигнальный комплекс завода Петровского представляет собой цепь из фонарей, вмонтированных в специальные корпуса, которые укладываются вдоль пешеходного перехода, и интеллектуального комплекса, управляющего режимом подсветки. Специальные датчики реагируют на приближение пешехода и меняют режим подсветки. Таким образом, водителю проще заметить пешехода.

Предприятие уже протестировало прибор на собственной проходной и теперь готовится установить изделие в качестве эксперимента на двух нерегулируемых пешеходных переходах, в том числе рядом со школой в Приокском районе. Перед началом эксперимента на городских дорогах заводу предстоит направить в ГИБДД необходимую документацию и информацию о сроках и месте его проведения, а также установить на дороге транспаранты, разъясняющие смысл эксперимента.

Подробнее читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Завод Петровского встает на оборону пешеходов».