В Свердловской области увеличат финансирование программы расселения аварийного жилья на 1,2 млрд рублей

В 2021 году в Свердловской области увеличат финансирование по программе расселения аварийного жилья на 1,2 млрд руб., сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. По его словам, в этом году будет выделено 2,3 млрд руб.

Как отметил региональный министр, в 2021 году планируют расселить не менее 3 тыс. человек из почти 53 тыс. кв. метров жилья.

«Программа рассчитана на 6 лет, завершится она 1 сентября 2025 года. За это время в Свердловской области должно быть расселено 20310 граждан из общей площади 339,6 тыс. кв. м. Это 1369 домов. За два года реализации программы уже 3130 человек получили квартиры, люди переселены из 54 тыс. кв. м жилья»,— рассказал господин Волков.