МКУ «Пермблагоустройство» не смогло оспорить штраф за нарушения при эксплуатации путепровода

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение коллег из первой инстанции о привлечении к административной ответственности МКУ «Пермблагоустройство». Ранее на учреждение был наложен штраф в размере 50 тыс. руб. за нарушение технических регламентов эксплуатации путепровода на перегоне Блочная — Кабельная. Объект входит в состав автомобильной дороги и находится в оперативном управлении «Пермблагоустройства».

В марте 2020 года специалисты «РЖД» провели обследование объекта и выявили на объекте многочисленные нарушения. Их неустранение может привести к дальнейшему развитию неисправностей и созданию угрозы движению поездов на железнодорожных путях общего пользования. В свою очередь, транспортная прокуратура пришла к выводу, что содержание и эксплуатация путепровода не отвечают нормативным требованиям. В результате транспортная прокуратура обратилась в суд, который оштрафовал МКУ на 50 тыс. руб.

Представители «Пермблагоустройства» настаивали, что дефекты на объекте были выявлены еще в 2011 году, когда он управлялся «РЖД». В МКУ указывали также на недостаточное финансирование. Но в итоге суд посчитал, что учреждение не предприняло все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства.