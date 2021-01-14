В Татарстане за 11 месяцев 2020 года продали 3,6 тыс. грузовиков

Объем проданных новых грузовиков в Татарстане за 11 месяцев 2020 года составил 3,6 тыс. машин, что на 8% больше, чем за год до этого. Об этом сообщает «Автoстат».

Татарстан стал лидером среди нестоличных регионов по объему рынка новых грузовиков. Больше всего грузовых машин было куплено в Москве. Это 7,4 тыс. единиц. Второе место занимает Подмосковье с 4,2 тыс. машин. Татарстан в общем зачете стал третьим. Четвертое место занял Ханты-Мансийский автономный округ с 3,4 тыс. грузовиков. В топ-5 также вошел Санкт-Петербург (2,3 тыс. машин).

Всего в РФ за 11 месяцев 2020 года реализовали 65,5 тыс. грузовиков, что на 7% меньше, чем по итогам 2019-го.

"Ъ-Казань"