Постников овраг, сквер «Три вяза» и Парк Дружбы претендуют на благоустройство в 2022 году

Стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в Самаре в следующем году. Работы проведут по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает городская администрация.

Горожане могут направить свои пожелания по телефонам: 266-54-54, 266-56-17, а также по почте на адрес: ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда». Кроме того, они могут проголосовать в электронной форме на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии.

На голосование выдвинуты 90 городских пространств. В числе прочих в списке значатся Постников овраг, сквер «Три вяза» и Парк Дружбы.

Георгий Портнов