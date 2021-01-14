ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» вложило 2,5 млрд рублей в реконструкцию газокомпрессорной станции

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завершило реконструкцию газокомпрессорной станции (ГКС) «Кокуй» на юге Пермского края. Стоимость работ составила 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На станции были построены новые объекты, что привело к увеличению мощности объекта на 62% — с 375 млн кубометров газа в год до 608 млн кубометров. «Среди наших основных задач — интенсивная разработка перспективных месторождений юга Прикамья. С учетом того, что извлекаемые запасы газа здесь превышают первоначальный прогноз, реконструкция и наращивание мощностей ГКС «Кокуй» были вопросом первой необходимости. Важно, что все основное оборудование обновленной станции — российского производства»,— отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.